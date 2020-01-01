Poznaj tokenomikę Mochi Market (MOMA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOMA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mochi Market (MOMA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOMA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Mochi Market (MOMA) Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs. Oficjalna strona internetowa: https://mochi.market/ Tokenomika i analiza cenowa Mochi Market (MOMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mochi Market (MOMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 87.20K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 37.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 235.35K Historyczne maksimum: $ 1.003 Historyczne minimum: $ 0.00108717 Aktualna cena: $ 0.00235348 Tokenomika Mochi Market (MOMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mochi Market (MOMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.