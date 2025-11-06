Informacje o cenie MOANI (MOANI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00085901 $ 0.00085901 $ 0.00085901 Minimum 24h $ 0.00105584 $ 0.00105584 $ 0.00105584 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00085901$ 0.00085901 $ 0.00085901 Maksimum 24h $ 0.00105584$ 0.00105584 $ 0.00105584 Historyczne maksimum $ 0.00371014$ 0.00371014 $ 0.00371014 Najniższa cena $ 0.00085901$ 0.00085901 $ 0.00085901 Zmiana ceny (1H) -1.40% Zmiana ceny (1D) -17.03% Zmiana ceny (7D) -25.32% Zmiana ceny (7D) -25.32%

Aktualna cena MOANI (MOANI) wynosi $0.00086197. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOANI wahał się między $ 0.00085901 a $ 0.00105584, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOANI w historii to $ 0.00371014, a najniższy to $ 0.00085901.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOANI zmieniły się o -1.40% w ciągu ostatniej godziny, o -17.03% w ciągu 24 godzin i o -25.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MOANI (MOANI)

Kapitalizacja rynkowa $ 542.29K$ 542.29K $ 542.29K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Podaż w obiegu 629.83M 629.83M 629.83M Całkowita podaż 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MOANI wynosi $ 542.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOANI w obiegu wynosi 629.83M, przy całkowitej podaży 6000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.17M.