Aktualna cena MOANI to 0.00086197 USD. Śledź aktualizacje cen MOANI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOANI łatwo w MEXC już teraz.

$0.00086162
$0.00086162
Informacje o cenie MOANI (MOANI) (USD)

$ 0.00085901
$ 0.00085901
$ 0.00105584
$ 0.00105584
$ 0.00085901
$ 0.00085901

$ 0.00105584
$ 0.00105584

$ 0.00371014
$ 0.00371014

$ 0.00085901
$ 0.00085901

Aktualna cena MOANI (MOANI) wynosi $0.00086197. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOANI wahał się między $ 0.00085901 a $ 0.00105584, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOANI w historii to $ 0.00371014, a najniższy to $ 0.00085901.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOANI zmieniły się o -1.40% w ciągu ostatniej godziny, o -17.03% w ciągu 24 godzin i o -25.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MOANI (MOANI)

$ 542.29K
$ 542.29K

--
--

$ 5.17M
$ 5.17M

629.83M
629.83M

6,000,000,000.0
6,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MOANI wynosi $ 542.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOANI w obiegu wynosi 629.83M, przy całkowitej podaży 6000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.17M.

Historia ceny MOANI (MOANI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MOANI do USD wyniosła $ -0.000177003836805653.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MOANI do USD wyniosła $ -0.0004866107.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MOANI do USD wyniosła $ -0.0006067599.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MOANI do USD wyniosła $ 0.

Co to jest MOANI (MOANI)

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.

MOANI Token

$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!

Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny MOANI (w USD)

Jaka będzie wartość MOANI (MOANI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MOANI (MOANI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MOANI.

Sprawdź teraz prognozę ceny MOANI!

MOANI na lokalne waluty

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

