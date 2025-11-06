GiełdaDEX+
Aktualna cena Moaner Melter Slime to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MOANER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOANER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MOANER

Informacje o cenie MOANER

Czym jest MOANER

Biała księga MOANER

Oficjalna strona internetowa MOANER

Tokenomika MOANER

Prognoza cen MOANER

Cena Moaner Melter Slime (MOANER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MOANER do USD:

--
----
+2.80%1D
USD
Moaner Melter Slime (MOANER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:58:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Moaner Melter Slime (MOANER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

+2.81%

-21.02%

-21.02%

Aktualna cena Moaner Melter Slime (MOANER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOANER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOANER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOANER zmieniły się o -0.37% w ciągu ostatniej godziny, o +2.81% w ciągu 24 godzin i o -21.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Moaner Melter Slime (MOANER)

$ 82.26K
$ 82.26K$ 82.26K

--
----

$ 82.26K
$ 82.26K$ 82.26K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Moaner Melter Slime wynosi $ 82.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOANER w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 82.26K.

Historia ceny Moaner Melter Slime (MOANER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Moaner Melter Slime do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Moaner Melter Slime do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Moaner Melter Slime do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Moaner Melter Slime do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.81%
30 Dni$ 0-62.59%
60 dni$ 0-72.95%
90 dni$ 0--

Co to jest Moaner Melter Slime (MOANER)

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.

The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Moaner Melter Slime (MOANER)

Prognoza ceny Moaner Melter Slime (w USD)

Jaka będzie wartość Moaner Melter Slime (MOANER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Moaner Melter Slime (MOANER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Moaner Melter Slime.

Sprawdź teraz prognozę ceny Moaner Melter Slime!

MOANER na lokalne waluty

Tokenomika Moaner Melter Slime (MOANER)

Zrozumienie tokenomiki Moaner Melter Slime (MOANER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MOANERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Moaner Melter Slime (MOANER)

Jaka jest dziś wartość Moaner Melter Slime (MOANER)?
Aktualna cena MOANER w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MOANER do USD?
Aktualna cena MOANER w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Moaner Melter Slime?
Kapitalizacja rynkowa dla MOANER wynosi $ 82.26K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MOANER w obiegu?
W obiegu MOANER znajduje się 420.69B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MOANER?
MOANER osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MOANER?
MOANER zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MOANER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MOANER wynosi -- USD.
Czy w tym roku MOANER pójdzie wyżej?
MOANER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MOANER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:58:49 (UTC+8)

