Informacje o cenie Moaner Melter Slime (MOANER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.37% Zmiana ceny (1D) +2.81% Zmiana ceny (7D) -21.02% Zmiana ceny (7D) -21.02%

Aktualna cena Moaner Melter Slime (MOANER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOANER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOANER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOANER zmieniły się o -0.37% w ciągu ostatniej godziny, o +2.81% w ciągu 24 godzin i o -21.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Moaner Melter Slime (MOANER)

Kapitalizacja rynkowa $ 82.26K$ 82.26K $ 82.26K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 82.26K$ 82.26K $ 82.26K Podaż w obiegu 420.69B 420.69B 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Moaner Melter Slime wynosi $ 82.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOANER w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 82.26K.