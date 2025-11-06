GiełdaDEX+
Aktualna cena Moaner by Matt Furie to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MOANER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOANER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MOANER

Informacje o cenie MOANER

Czym jest MOANER

Oficjalna strona internetowa MOANER

Tokenomika MOANER

Prognoza cen MOANER

Moaner by Matt Furie (MOANER) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Moaner by Matt Furie (MOANER) (USD)

Aktualna cena Moaner by Matt Furie (MOANER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOANER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOANER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOANER zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +3.83% w ciągu 24 godzin i o -25.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Moaner by Matt Furie (MOANER)

Obecna kapitalizacja rynkowa Moaner by Matt Furie wynosi $ 31.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOANER w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.55K.

Historia ceny Moaner by Matt Furie (MOANER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Moaner by Matt Furie do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Moaner by Matt Furie do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Moaner by Matt Furie do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Moaner by Matt Furie do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.83%
30 Dni$ 0-59.17%
60 dni$ 0-77.32%
90 dni$ 0--

Co to jest Moaner by Matt Furie (MOANER)

Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.

Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.

This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Moaner by Matt Furie (MOANER)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Moaner by Matt Furie (w USD)

Jaka będzie wartość Moaner by Matt Furie (MOANER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Moaner by Matt Furie (MOANER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Moaner by Matt Furie.

Sprawdź teraz prognozę ceny Moaner by Matt Furie!

Tokenomika Moaner by Matt Furie (MOANER)

Zrozumienie tokenomiki Moaner by Matt Furie (MOANER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MOANERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Moaner by Matt Furie (MOANER)

Jaka jest dziś wartość Moaner by Matt Furie (MOANER)?
Aktualna cena MOANER w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MOANER do USD?
Aktualna cena MOANER w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Moaner by Matt Furie?
Kapitalizacja rynkowa dla MOANER wynosi $ 31.55K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MOANER w obiegu?
W obiegu MOANER znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MOANER?
MOANER osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MOANER?
MOANER zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MOANER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MOANER wynosi -- USD.
Czy w tym roku MOANER pójdzie wyżej?
MOANER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MOANER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

