Poznaj tokenomikę MNEE USD Stablecoin (MNEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MNEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MNEE USD Stablecoin (MNEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MNEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MNEE USD Stablecoin (MNEE) / Tokenomika / Tokenomika MNEE USD Stablecoin (MNEE) Odkryj kluczowe informacje o MNEE USD Stablecoin (MNEE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MNEE USD Stablecoin (MNEE) Oficjalna strona internetowa: https://www.mnee.io/ Kup MNEE teraz! Tokenomika i analiza cenowa MNEE USD Stablecoin (MNEE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MNEE USD Stablecoin (MNEE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 68.10M $ 68.10M $ 68.10M Całkowita podaż: $ 68.18M $ 68.18M $ 68.18M Podaż w obiegu: $ 68.18M $ 68.18M $ 68.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 68.10M $ 68.10M $ 68.10M Historyczne maksimum: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Historyczne minimum: $ 0.584655 $ 0.584655 $ 0.584655 Aktualna cena: $ 0.998335 $ 0.998335 $ 0.998335 Dowiedz się więcej o cenie MNEE USD Stablecoin (MNEE) Tokenomika MNEE USD Stablecoin (MNEE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MNEE USD Stablecoin (MNEE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MNEE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MNEE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMNEE tokenomikę, poznaj cenę tokena MNEEna żywo! Prognoza ceny MNEE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MNEE? Nasza strona z prognozami cen MNEE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MNEE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.