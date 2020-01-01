Poznaj tokenomikę Miraya 7f (M7F) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena M7F, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Miraya 7f (M7F) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena M7F, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Miraya 7f (M7F) / Tokenomika / Tokenomika Miraya 7f (M7F) Odkryj kluczowe informacje o Miraya 7f (M7F), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Miraya 7f (M7F) Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya's official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign's success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model. Oficjalna strona internetowa: https://www.miraya7f.com Biała księga: https://docs.miraya7f.com Tokenomika i analiza cenowa Miraya 7f (M7F) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Miraya 7f (M7F), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.19K $ 17.19K $ 17.19K Całkowita podaż: $ 997.55M $ 997.55M $ 997.55M Podaż w obiegu: $ 997.55M $ 997.55M $ 997.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.19K $ 17.19K $ 17.19K Historyczne maksimum: $ 0.00112931 $ 0.00112931 $ 0.00112931 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Miraya 7f (M7F) Tokenomika Miraya 7f (M7F): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Miraya 7f (M7F) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów M7F, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów M7F. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszM7F tokenomikę, poznaj cenę tokena M7Fna żywo! Prognoza ceny M7F Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać M7F? Nasza strona z prognozami cen M7F łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena M7F już teraz! 