Poznaj tokenomikę Minu (MINU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MINU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Minu (MINU) / Tokenomika / Tokenomika Minu (MINU) Odkryj kluczowe informacje o Minu (MINU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Minu (MINU) What is Minu(MINU)? Minu is a meme cryptocurrency token, built on Binance Smart Chain combined with a unique utility. With its own decentralized app, Minu is giving an 8% daily return to its miners in forms of BNB, while Minu's native token is constantly increasing the TVL (Total Value Locked) of its miner with a 2% of every transaction (buy or sell) going to contract of the miner. Only Minu holders have the ability to start mining and earn daily rewards. Oficjalna strona internetowa: https://www.minucoin.com/ Biała księga: https://www.minucoin.com/whitepaper.pdf Kup MINU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Minu (MINU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Minu (MINU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.27K Całkowita podaż: $ 3.79T Podaż w obiegu: $ 3.79T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.27K Historyczne maksimum: $ 0.00000163 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Minu (MINU) Tokenomika Minu (MINU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Minu (MINU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MINU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MINU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMINU tokenomikę, poznaj cenę tokena MINUna żywo! Prognoza ceny MINU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MINU? Nasza strona z prognozami cen MINU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MINU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.