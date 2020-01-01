Poznaj tokenomikę Mind Body Soul (MBS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MBS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mind Body Soul (MBS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MBS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Mind Body Soul (MBS) MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club's ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club! Oficjalna strona internetowa: https://mbstoken.live/ Biała księga: https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Mind Body Soul (MBS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mind Body Soul (MBS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 583.26K $ 583.26K $ 583.26K Całkowita podaż: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Podaż w obiegu: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 583.26K $ 583.26K $ 583.26K Historyczne maksimum: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Historyczne minimum: $ 0.112065 $ 0.112065 $ 0.112065 Aktualna cena: $ 0.116652 $ 0.116652 $ 0.116652 Dowiedz się więcej o cenie Mind Body Soul (MBS) Tokenomika Mind Body Soul (MBS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mind Body Soul (MBS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MBS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MBS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. 