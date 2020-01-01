Poznaj tokenomikę MimboGameGroup (MGG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MGG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MimboGameGroup (MGG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MGG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MimboGameGroup (MGG) / Tokenomika / Tokenomika MimboGameGroup (MGG) Odkryj kluczowe informacje o MimboGameGroup (MGG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MimboGameGroup (MGG) MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. Oficjalna strona internetowa: https://mimbonode.io/ Biała księga: https://mimbonode.gitbook.io/mgg-paper Kup MGG teraz! Tokenomika i analiza cenowa MimboGameGroup (MGG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MimboGameGroup (MGG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 195.82M $ 195.82M $ 195.82M Całkowita podaż: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B Podaż w obiegu: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 195.82M $ 195.82M $ 195.82M Historyczne maksimum: $ 0.00171151 $ 0.00171151 $ 0.00171151 Historyczne minimum: $ 0.0011239 $ 0.0011239 $ 0.0011239 Aktualna cena: $ 0.00170876 $ 0.00170876 $ 0.00170876 Dowiedz się więcej o cenie MimboGameGroup (MGG) Tokenomika MimboGameGroup (MGG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MimboGameGroup (MGG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MGG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MGG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMGG tokenomikę, poznaj cenę tokena MGGna żywo! Prognoza ceny MGG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MGG? Nasza strona z prognozami cen MGG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MGG już teraz! 