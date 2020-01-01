Poznaj tokenomikę Millionaire (MLNR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MLNR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Millionaire (MLNR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MLNR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Millionaire (MLNR) Odkryj kluczowe informacje o Millionaire (MLNR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Millionaire (MLNR)

Millionaire is a community driven Meme coin that embodies what we all hope to become. A Crypto Millionaire! Our community is growing daily and has a common goal. We are working together to spread the word and make $MLNR a household name. In a sea of scam and rugs we are proud to have a solid team of community members hold our token while also working daily to provide value to the project. Together we can all become crypto millionaires!

Oficjalna strona internetowa: https://www.mlnr.life/

Tokenomika i analiza cenowa Millionaire (MLNR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Millionaire (MLNR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 13.33K
Całkowita podaż: $ 959.20M
Podaż w obiegu: $ 959.20M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.33K
Historyczne maksimum: $ 0.00024489
Historyczne minimum: $ 0.00000389
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Millionaire (MLNR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Millionaire (MLNR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MLNR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MLNR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.