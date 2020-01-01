Poznaj tokenomikę MilkySwap (MILKY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MILKY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MilkySwap (MILKY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MILKY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MilkySwap (MILKY) / Tokenomika / Tokenomika MilkySwap (MILKY) Odkryj kluczowe informacje o MilkySwap (MILKY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MilkySwap (MILKY) MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap's and CurveDAO's farming mechanics. MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap's and CurveDAO's farming mechanics. Oficjalna strona internetowa: https://www.milkyswap.exchange/ Kup MILKY teraz! Tokenomika i analiza cenowa MilkySwap (MILKY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MilkySwap (MILKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.94K $ 48.94K $ 48.94K Całkowita podaż: $ 40.97M $ 40.97M $ 40.97M Podaż w obiegu: $ 22.99M $ 22.99M $ 22.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 87.22K $ 87.22K $ 87.22K Historyczne maksimum: $ 0.912917 $ 0.912917 $ 0.912917 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.002129 $ 0.002129 $ 0.002129 Dowiedz się więcej o cenie MilkySwap (MILKY) Tokenomika MilkySwap (MILKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MilkySwap (MILKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MILKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MILKY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMILKY tokenomikę, poznaj cenę tokena MILKYna żywo! Prognoza ceny MILKY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MILKY? Nasza strona z prognozami cen MILKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MILKY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.