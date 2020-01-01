Poznaj tokenomikę MILEI Solana (MILEI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MILEI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MILEI Solana (MILEI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MILEI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MILEI Solana (MILEI) / Tokenomika / Tokenomika MILEI Solana (MILEI) Odkryj kluczowe informacje o MILEI Solana (MILEI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MILEI Solana (MILEI) MILEI is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. Oficjalna strona internetowa: https://mileicoin.web.app/ Biała księga: https://mileicoin.web.app/ Kup MILEI teraz! Tokenomika i analiza cenowa MILEI Solana (MILEI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MILEI Solana (MILEI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.34K Całkowita podaż: $ 999.83M Podaż w obiegu: $ 999.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.34K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie MILEI Solana (MILEI) Tokenomika MILEI Solana (MILEI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MILEI Solana (MILEI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MILEI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MILEI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMILEI tokenomikę, poznaj cenę tokena MILEIna żywo! Prognoza ceny MILEI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MILEI? Nasza strona z prognozami cen MILEI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MILEI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.