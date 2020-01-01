Tokenomika Migraine (MIGRAINE)
Informacje o Migraine (MIGRAINE)
This token is a memecoin token in the category of cats. This token is based of the popular GIF of a kitten screaming hence the token name of 'migraine'. There is no inherent value or utility to this memecoin token. Community engage and create their own memes and post at their own leisure.
This was launched on the Solana blockchain via pumpfun with the aim of producing a meme that everyone can relate to.
Tokenomika i analiza cenowa Migraine (MIGRAINE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Migraine (MIGRAINE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Migraine (MIGRAINE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Migraine (MIGRAINE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MIGRAINE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIGRAINE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMIGRAINE tokenomikę, poznaj cenę tokena MIGRAINEna żywo!
