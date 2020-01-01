Poznaj tokenomikę Midnight (NIGHT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NIGHT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Midnight (NIGHT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NIGHT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Midnight (NIGHT) / Tokenomika / Tokenomika Midnight (NIGHT) Odkryj kluczowe informacje o Midnight (NIGHT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Midnight (NIGHT) Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem. Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.midnight.io/ Biała księga: https://midnight.docsend.com/view/sr5hudfmdskfybg2 Kup NIGHT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Midnight (NIGHT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Midnight (NIGHT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 102.06K $ 102.06K $ 102.06K Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 622.26M $ 622.26M $ 622.26M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 492.04K $ 492.04K $ 492.04K Historyczne maksimum: $ 0.01921941 $ 0.01921941 $ 0.01921941 Historyczne minimum: $ 0.00016011 $ 0.00016011 $ 0.00016011 Aktualna cena: $ 0.00016402 $ 0.00016402 $ 0.00016402 Dowiedz się więcej o cenie Midnight (NIGHT) Tokenomika Midnight (NIGHT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Midnight (NIGHT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NIGHT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NIGHT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNIGHT tokenomikę, poznaj cenę tokena NIGHTna żywo! Prognoza ceny NIGHT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NIGHT? Nasza strona z prognozami cen NIGHT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NIGHT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.