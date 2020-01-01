Poznaj tokenomikę Middle Earth AI (MEARTH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEARTH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Middle Earth AI (MEARTH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEARTH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Middle Earth AI (MEARTH) / Tokenomika / Tokenomika Middle Earth AI (MEARTH) Odkryj kluczowe informacje o Middle Earth AI (MEARTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Middle Earth AI (MEARTH) Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining. Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining. Oficjalna strona internetowa: https://www.middleearth.world/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1MEMKEPE6Lc4Urp5MAVkXCJ7_kfRtZPBF/view Kup MEARTH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Middle Earth AI (MEARTH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Middle Earth AI (MEARTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.89K $ 22.89K $ 22.89K Całkowita podaż: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Podaż w obiegu: $ 939.66M $ 939.66M $ 939.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.36K $ 24.36K $ 24.36K Historyczne maksimum: $ 0.00042178 $ 0.00042178 $ 0.00042178 Historyczne minimum: $ 0.00001629 $ 0.00001629 $ 0.00001629 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Middle Earth AI (MEARTH) Tokenomika Middle Earth AI (MEARTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Middle Earth AI (MEARTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEARTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEARTH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEARTH tokenomikę, poznaj cenę tokena MEARTHna żywo! Prognoza ceny MEARTH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEARTH? Nasza strona z prognozami cen MEARTH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEARTH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.