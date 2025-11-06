Informacje o cenie Midas The Minotaur (MIDAS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00049321 $ 0.00049321 $ 0.00049321 Minimum 24h $ 0.00052816 $ 0.00052816 $ 0.00052816 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00049321$ 0.00049321 $ 0.00049321 Maksimum 24h $ 0.00052816$ 0.00052816 $ 0.00052816 Historyczne maksimum $ 0.00085309$ 0.00085309 $ 0.00085309 Najniższa cena $ 0.00011225$ 0.00011225 $ 0.00011225 Zmiana ceny (1H) -0.06% Zmiana ceny (1D) +2.03% Zmiana ceny (7D) -2.98% Zmiana ceny (7D) -2.98%

Aktualna cena Midas The Minotaur (MIDAS) wynosi $0.00051803. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MIDAS wahał się między $ 0.00049321 a $ 0.00052816, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MIDAS w historii to $ 0.00085309, a najniższy to $ 0.00011225.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MIDAS zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +2.03% w ciągu 24 godzin i o -2.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas The Minotaur (MIDAS)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Podaż w obiegu 8.89B 8.89B 8.89B Całkowita podaż 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Midas The Minotaur wynosi $ 4.60M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MIDAS w obiegu wynosi 8.89B, przy całkowitej podaży 8888888888.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.60M.