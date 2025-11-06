GiełdaDEX+
Aktualna cena Midas The Minotaur to 0.00051803 USD. Śledź aktualizacje cen MIDAS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MIDAS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MIDAS

Informacje o cenie MIDAS

Czym jest MIDAS

Biała księga MIDAS

Oficjalna strona internetowa MIDAS

Tokenomika MIDAS

Prognoza cen MIDAS

Logo Midas The Minotaur

Cena Midas The Minotaur (MIDAS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MIDAS do USD:

$0.00051842
+2.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Midas The Minotaur (MIDAS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:53:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Midas The Minotaur (MIDAS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00049321
Minimum 24h
$ 0.00052816
Maksimum 24h

$ 0.00049321
$ 0.00052816
$ 0.00085309
$ 0.00011225
-0.06%

+2.03%

-2.98%

-2.98%

Aktualna cena Midas The Minotaur (MIDAS) wynosi $0.00051803. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MIDAS wahał się między $ 0.00049321 a $ 0.00052816, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MIDAS w historii to $ 0.00085309, a najniższy to $ 0.00011225.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MIDAS zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +2.03% w ciągu 24 godzin i o -2.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas The Minotaur (MIDAS)

$ 4.60M
--
$ 4.60M
8.89B
8,888,888,888.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Midas The Minotaur wynosi $ 4.60M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MIDAS w obiegu wynosi 8.89B, przy całkowitej podaży 8888888888.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.60M.

Historia ceny Midas The Minotaur (MIDAS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Midas The Minotaur do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Midas The Minotaur do USD wyniosła $ -0.0001883834.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Midas The Minotaur do USD wyniosła $ +0.0001456540.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Midas The Minotaur do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.03%
30 Dni$ -0.0001883834-36.36%
60 dni$ +0.0001456540+28.12%
90 dni$ 0--

Co to jest Midas The Minotaur (MIDAS)

MIDAS, Midas The Minotaur.
The skies rumble and the block chains quake at the sound of his thunderous hooves, as he stampedes his way to the top of all meme coins. The myths of his "Golden Touch" will now be marveled as he reigns supreme and is crowned king. His presence alone ignites a frenzy, candles will shoot higher, fortunes will be forged, and FOMO will blaze across the land.

8,888,888,888 Circulating Supply

100% Fair Launch. No Team Allocation. Fully Circulating. All Liquidity Tokens Burned

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Midas The Minotaur (MIDAS)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Midas The Minotaur (w USD)

Jaka będzie wartość Midas The Minotaur (MIDAS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Midas The Minotaur (MIDAS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Midas The Minotaur.

Sprawdź teraz prognozę ceny Midas The Minotaur!

MIDAS na lokalne waluty

Tokenomika Midas The Minotaur (MIDAS)

Zrozumienie tokenomiki Midas The Minotaur (MIDAS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MIDASjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Midas The Minotaur (MIDAS)

Jaka jest dziś wartość Midas The Minotaur (MIDAS)?
Aktualna cena MIDAS w USD wynosi 0.00051803USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MIDAS do USD?
Aktualna cena MIDAS w USD wynosi $ 0.00051803. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Midas The Minotaur?
Kapitalizacja rynkowa dla MIDAS wynosi $ 4.60M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MIDAS w obiegu?
W obiegu MIDAS znajduje się 8.89B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MIDAS?
MIDAS osiąga ATH w wysokości 0.00085309 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MIDAS?
MIDAS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00011225 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MIDAS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MIDAS wynosi -- USD.
Czy w tym roku MIDAS pójdzie wyżej?
MIDAS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MIDAS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Midas The Minotaur (MIDAS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

