Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)
Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)
What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it.
What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community.
Tokenomika i analiza cenowa Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MIPRAMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIPRAMI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMIPRAMI tokenomikę, poznaj cenę tokena MIPRAMIna żywo!
