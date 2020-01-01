Poznaj tokenomikę Mewing Coin (MEWING) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEWING, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mewing Coin (MEWING) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEWING, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Mewing Coin (MEWING) Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term 'Mewing' is a play off of Mike Mew's name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it's a lifestyle. Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term 'Mewing' is a play off of Mike Mew's name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it's a lifestyle. Oficjalna strona internetowa: https://www.mewingcoin.io/ Tokenomika i analiza cenowa Mewing Coin (MEWING) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mewing Coin (MEWING), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 115.48K $ 115.48K $ 115.48K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 115.48K $ 115.48K $ 115.48K Historyczne maksimum: $ 0.01197018 $ 0.01197018 $ 0.01197018 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011557 $ 0.00011557 $ 0.00011557 Tokenomika Mewing Coin (MEWING): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mewing Coin (MEWING) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEWING, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEWING. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.