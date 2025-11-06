Informacje o cenie MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Najniższa cena $ 0.958761$ 0.958761 $ 0.958761 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +0.03% Zmiana ceny (7D) +0.03%

Aktualna cena MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) wynosi $1.021. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MCUSDT0 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MCUSDT0 w historii to $ 1.031, a najniższy to $ 0.958761.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MCUSDT0 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Podaż w obiegu 1.03M 1.03M 1.03M Całkowita podaż 1,030,201.53467253 1,030,201.53467253 1,030,201.53467253

Obecna kapitalizacja rynkowa MEV Capital USDT0 wynosi $ 1.05M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MCUSDT0 w obiegu wynosi 1.03M, przy całkowitej podaży 1030201.53467253. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.05M.