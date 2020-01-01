Poznaj tokenomikę MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MC.USD0, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MC.USD0, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) The MEV Capital USD0 vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. The MEV Capital USD0 vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Oficjalna strona internetowa: https://app.morpho.org/vault Tokenomika i analiza cenowa MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 372.18 $ 372.18 $ 372.18 Całkowita podaż: $ 373.00 $ 373.00 $ 373.00 Podaż w obiegu: $ 373.00 $ 373.00 $ 373.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 372.18 $ 372.18 $ 372.18 Historyczne maksimum: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 Historyczne minimum: $ 0.945394 $ 0.945394 $ 0.945394 Aktualna cena: $ 0.997814 $ 0.997814 $ 0.997814 Tokenomika MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MC.USD0, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MC.USD0. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.