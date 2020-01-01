Poznaj tokenomikę Metaverse Filipino Worker (MFW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MFW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Metaverse Filipino Worker (MFW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MFW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Metaverse Filipino Worker (MFW) / Tokenomika / Tokenomika Metaverse Filipino Worker (MFW) Odkryj kluczowe informacje o Metaverse Filipino Worker (MFW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Metaverse Filipino Worker (MFW) Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation Oficjalna strona internetowa: https://x.com/MFW_meme Kup MFW teraz! Tokenomika i analiza cenowa Metaverse Filipino Worker (MFW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Metaverse Filipino Worker (MFW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.28K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.28K Historyczne maksimum: $ 0.00105152 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Metaverse Filipino Worker (MFW) Tokenomika Metaverse Filipino Worker (MFW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Metaverse Filipino Worker (MFW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MFW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MFW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMFW tokenomikę, poznaj cenę tokena MFWna żywo! Prognoza ceny MFW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MFW? Nasza strona z prognozami cen MFW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MFW już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.