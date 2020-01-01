Poznaj tokenomikę Metarun (MRUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MRUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Metarun (MRUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MRUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Metarun (MRUN) FIRST BLOCKCHAIN-BASED P2E AND P2W ENDLESS MOBILE RUNNER GAME WITH NFT ASSETS FIRST BLOCKCHAIN-BASED P2E AND P2W ENDLESS MOBILE RUNNER GAME WITH NFT ASSETS Oficjalna strona internetowa: https://www.metarun.game/ Kup MRUN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Metarun (MRUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Metarun (MRUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 55.17K $ 55.17K $ 55.17K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 352.48M $ 352.48M $ 352.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 156.52K $ 156.52K $ 156.52K Historyczne maksimum: $ 0.03280047 $ 0.03280047 $ 0.03280047 Historyczne minimum: $ 0.00002199 $ 0.00002199 $ 0.00002199 Aktualna cena: $ 0.00015652 $ 0.00015652 $ 0.00015652 Dowiedz się więcej o cenie Metarun (MRUN) Tokenomika Metarun (MRUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Metarun (MRUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MRUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MRUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMRUN tokenomikę, poznaj cenę tokena MRUNna żywo! Prognoza ceny MRUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MRUN? Nasza strona z prognozami cen MRUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MRUN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.