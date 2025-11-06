Informacje o cenie Metacourt (BLS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02130219$ 0.02130219 $ 0.02130219 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -18.26% Zmiana ceny (7D) -18.26%

Aktualna cena Metacourt (BLS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLS w historii to $ 0.02130219, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -18.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Metacourt (BLS)

Kapitalizacja rynkowa $ 46.76K$ 46.76K $ 46.76K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 157.01K$ 157.01K $ 157.01K Podaż w obiegu 254.63M 254.63M 254.63M Całkowita podaż 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Metacourt wynosi $ 46.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLS w obiegu wynosi 254.63M, przy całkowitej podaży 854998985.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 157.01K.