Informacje o cenie MetacadeMax (METACADEMAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0003669 $ 0.0003669 $ 0.0003669 Minimum 24h $ 0.00041322 $ 0.00041322 $ 0.00041322 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0003669$ 0.0003669 $ 0.0003669 Maksimum 24h $ 0.00041322$ 0.00041322 $ 0.00041322 Historyczne maksimum $ 0.0011174$ 0.0011174 $ 0.0011174 Najniższa cena $ 0.00028509$ 0.00028509 $ 0.00028509 Zmiana ceny (1H) -0.22% Zmiana ceny (1D) +5.03% Zmiana ceny (7D) -31.03% Zmiana ceny (7D) -31.03%

Aktualna cena MetacadeMax (METACADEMAX) wynosi $0.00040366. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs METACADEMAX wahał się między $ 0.0003669 a $ 0.00041322, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs METACADEMAX w historii to $ 0.0011174, a najniższy to $ 0.00028509.

Pod względem krótkoterminowych wyniki METACADEMAX zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +5.03% w ciągu 24 godzin i o -31.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MetacadeMax (METACADEMAX)

Kapitalizacja rynkowa $ 404.75K$ 404.75K $ 404.75K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 404.75K$ 404.75K $ 404.75K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MetacadeMax wynosi $ 404.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż METACADEMAX w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 404.75K.