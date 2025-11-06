GiełdaDEX+
Aktualna cena MetacadeMax to 0.00040366 USD. Śledź aktualizacje cen METACADEMAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe METACADEMAX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o METACADEMAX

Informacje o cenie METACADEMAX

Czym jest METACADEMAX

Oficjalna strona internetowa METACADEMAX

Tokenomika METACADEMAX

Prognoza cen METACADEMAX

Cena MetacadeMax (METACADEMAX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 METACADEMAX do USD:

$0.00040366
$0.00040366
+5.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
MetacadeMax (METACADEMAX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:39:39 (UTC+8)

Informacje o cenie MetacadeMax (METACADEMAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0003669
$ 0.0003669
Minimum 24h
$ 0.00041322
$ 0.00041322
Maksimum 24h

$ 0.0003669
$ 0.0003669

$ 0.00041322
$ 0.00041322

$ 0.0011174
$ 0.0011174

$ 0.00028509
$ 0.00028509

-0.22%

+5.03%

-31.03%

-31.03%

Aktualna cena MetacadeMax (METACADEMAX) wynosi $0.00040366. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs METACADEMAX wahał się między $ 0.0003669 a $ 0.00041322, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs METACADEMAX w historii to $ 0.0011174, a najniższy to $ 0.00028509.

Pod względem krótkoterminowych wyniki METACADEMAX zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +5.03% w ciągu 24 godzin i o -31.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MetacadeMax (METACADEMAX)

$ 404.75K
$ 404.75K

--
--

$ 404.75K
$ 404.75K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MetacadeMax wynosi $ 404.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż METACADEMAX w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 404.75K.

Historia ceny MetacadeMax (METACADEMAX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MetacadeMax do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MetacadeMax do USD wyniosła $ -0.0000725796.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MetacadeMax do USD wyniosła $ -0.0001844196.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MetacadeMax do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.03%
30 Dni$ -0.0000725796-17.98%
60 dni$ -0.0001844196-45.68%
90 dni$ 0--

Co to jest MetacadeMax (METACADEMAX)

$metacademax is a creator coin on the Zora platform (Base blockchain) tied to Metacade’s mascot, MAX. It’s part of Metacade’s Echosystem, a hybrid-token model where every meme, post, or cultural moment featuring MAX is monetized as a tradable ERC-20 token. The token captures attention and cultural energy from community engagement, converting it into economic value that echoes back to the parent token, $MCADE, to strengthen the Metacade ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MetacadeMax (METACADEMAX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MetacadeMax (w USD)

Jaka będzie wartość MetacadeMax (METACADEMAX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MetacadeMax (METACADEMAX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MetacadeMax.

Sprawdź teraz prognozę ceny MetacadeMax!

METACADEMAX na lokalne waluty

Tokenomika MetacadeMax (METACADEMAX)

Zrozumienie tokenomiki MetacadeMax (METACADEMAX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena METACADEMAXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MetacadeMax (METACADEMAX)

Jaka jest dziś wartość MetacadeMax (METACADEMAX)?
Aktualna cena METACADEMAX w USD wynosi 0.00040366USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena METACADEMAX do USD?
Aktualna cena METACADEMAX w USD wynosi $ 0.00040366. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MetacadeMax?
Kapitalizacja rynkowa dla METACADEMAX wynosi $ 404.75K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż METACADEMAX w obiegu?
W obiegu METACADEMAX znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) METACADEMAX?
METACADEMAX osiąga ATH w wysokości 0.0011174 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla METACADEMAX?
METACADEMAX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00028509 USD.
Jaki jest wolumen obrotu METACADEMAX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla METACADEMAX wynosi -- USD.
Czy w tym roku METACADEMAX pójdzie wyżej?
METACADEMAX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny METACADEMAX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:39:39 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MetacadeMax (METACADEMAX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,780.26

$3,440.22

$161.94

$1.0000

$1,478.00

$103,780.26

$3,440.22

$2.3479

$161.94

$1.1422

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03552

$0.00361

$0.2320

$0.000008335

$0.0000000613

$1.5340

$0.01801

