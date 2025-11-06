GiełdaDEX+
Aktualna cena META FINANCIAL AI to 0.00341075 USD. Śledź aktualizacje cen MEFAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEFAI łatwo w MEXC już teraz.

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEFAI do USD:

$0.00341075
+13.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
META FINANCIAL AI (MEFAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:56:11 (UTC+8)

Informacje o cenie META FINANCIAL AI (MEFAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0028173
Minimum 24h
$ 0.00350194
Maksimum 24h

$ 0.0028173
$ 0.00350194
$ 0.02723048
$ 0
-0.47%

+13.78%

-32.23%

-32.23%

Aktualna cena META FINANCIAL AI (MEFAI) wynosi $0.00341075. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEFAI wahał się między $ 0.0028173 a $ 0.00350194, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEFAI w historii to $ 0.02723048, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEFAI zmieniły się o -0.47% w ciągu ostatniej godziny, o +13.78% w ciągu 24 godzin i o -32.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o META FINANCIAL AI (MEFAI)

$ 1.98M
--
$ 1.98M
581.12M
581,117,073.1380523
Obecna kapitalizacja rynkowa META FINANCIAL AI wynosi $ 1.98M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEFAI w obiegu wynosi 581.12M, przy całkowitej podaży 581117073.1380523. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.98M.

Historia ceny META FINANCIAL AI (MEFAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny META FINANCIAL AI do USD wyniosła $ +0.00041311.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny META FINANCIAL AI do USD wyniosła $ +0.0192676985.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny META FINANCIAL AI do USD wyniosła $ +0.0471285071.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny META FINANCIAL AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00041311+13.78%
30 Dni$ +0.0192676985+564.91%
60 dni$ +0.0471285071+1,381.76%
90 dni$ 0--

Co to jest META FINANCIAL AI (MEFAI)

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla META FINANCIAL AI (MEFAI)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny META FINANCIAL AI (w USD)

Jaka będzie wartość META FINANCIAL AI (MEFAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w META FINANCIAL AI (MEFAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla META FINANCIAL AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny META FINANCIAL AI!

MEFAI na lokalne waluty

Tokenomika META FINANCIAL AI (MEFAI)

Zrozumienie tokenomiki META FINANCIAL AI (MEFAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEFAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące META FINANCIAL AI (MEFAI)

Jaka jest dziś wartość META FINANCIAL AI (MEFAI)?
Aktualna cena MEFAI w USD wynosi 0.00341075USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEFAI do USD?
Aktualna cena MEFAI w USD wynosi $ 0.00341075. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa META FINANCIAL AI?
Kapitalizacja rynkowa dla MEFAI wynosi $ 1.98M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEFAI w obiegu?
W obiegu MEFAI znajduje się 581.12M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEFAI?
MEFAI osiąga ATH w wysokości 0.02723048 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEFAI?
MEFAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEFAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEFAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEFAI pójdzie wyżej?
MEFAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEFAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:56:11 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

