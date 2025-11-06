Informacje o cenie META FINANCIAL AI (MEFAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0028173 $ 0.0028173 $ 0.0028173 Minimum 24h $ 0.00350194 $ 0.00350194 $ 0.00350194 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0028173$ 0.0028173 $ 0.0028173 Maksimum 24h $ 0.00350194$ 0.00350194 $ 0.00350194 Historyczne maksimum $ 0.02723048$ 0.02723048 $ 0.02723048 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.47% Zmiana ceny (1D) +13.78% Zmiana ceny (7D) -32.23% Zmiana ceny (7D) -32.23%

Aktualna cena META FINANCIAL AI (MEFAI) wynosi $0.00341075. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEFAI wahał się między $ 0.0028173 a $ 0.00350194, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEFAI w historii to $ 0.02723048, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEFAI zmieniły się o -0.47% w ciągu ostatniej godziny, o +13.78% w ciągu 24 godzin i o -32.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o META FINANCIAL AI (MEFAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Podaż w obiegu 581.12M 581.12M 581.12M Całkowita podaż 581,117,073.1380523 581,117,073.1380523 581,117,073.1380523

Obecna kapitalizacja rynkowa META FINANCIAL AI wynosi $ 1.98M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEFAI w obiegu wynosi 581.12M, przy całkowitej podaży 581117073.1380523. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.98M.