Informacje o Meta Apes PEEL (PEEL) Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space. Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space. Oficjalna strona internetowa: https://metaapesgame.com/ Tokenomika i analiza cenowa Meta Apes PEEL (PEEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meta Apes PEEL (PEEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 156.19K $ 156.19K $ 156.19K Całkowita podaż: $ 203.65M $ 203.65M $ 203.65M Podaż w obiegu: $ 176.25M $ 176.25M $ 176.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 180.47K $ 180.47K $ 180.47K Historyczne maksimum: $ 0.236463 $ 0.236463 $ 0.236463 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0008862 $ 0.0008862 $ 0.0008862 Tokenomika Meta Apes PEEL (PEEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Meta Apes PEEL (PEEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.