Aktualna cena Meso Finance to 0.00330991 USD. Śledź aktualizacje cen MESO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MESO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Meso Finance to 0.00330991 USD. Śledź aktualizacje cen MESO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MESO łatwo w MEXC już teraz.

Informacje o cenie Meso Finance (MESO) (USD)

Aktualna cena Meso Finance (MESO) wynosi $0.00330991. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MESO wahał się między $ 0.00328526 a $ 0.00334038, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MESO w historii to $ 0.01036063, a najniższy to $ 0.00328526.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MESO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.64% w ciągu 24 godzin i o -25.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Meso Finance (MESO)

Obecna kapitalizacja rynkowa Meso Finance wynosi $ 125.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MESO w obiegu wynosi 37.88M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.31M.

Historia ceny Meso Finance (MESO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Meso Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Meso Finance do USD wyniosła $ -0.0017322701.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Meso Finance do USD wyniosła $ -0.0013890613.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Meso Finance do USD wyniosła $ -0.003022636485661687.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.64%
30 Dni$ -0.0017322701-52.33%
60 dni$ -0.0013890613-41.96%
90 dni$ -0.003022636485661687-47.73%

Co to jest Meso Finance (MESO)

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Meso Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Meso Finance (MESO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Meso Finance (MESO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Meso Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Meso Finance!

Tokenomika Meso Finance (MESO)

Zrozumienie tokenomiki Meso Finance (MESO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MESOjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość Meso Finance (MESO)?
Aktualna cena MESO w USD wynosi 0.00330991USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MESO do USD?
Aktualna cena MESO w USD wynosi $ 0.00330991. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Meso Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla MESO wynosi $ 125.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MESO w obiegu?
W obiegu MESO znajduje się 37.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MESO?
MESO osiąga ATH w wysokości 0.01036063 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MESO?
MESO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00328526 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MESO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MESO wynosi -- USD.
Czy w tym roku MESO pójdzie wyżej?
MESO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MESO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

