Informacje o cenie Meso Finance (MESO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00328526 $ 0.00328526 $ 0.00328526 Minimum 24h $ 0.00334038 $ 0.00334038 $ 0.00334038 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00328526$ 0.00328526 $ 0.00328526 Maksimum 24h $ 0.00334038$ 0.00334038 $ 0.00334038 Historyczne maksimum $ 0.01036063$ 0.01036063 $ 0.01036063 Najniższa cena $ 0.00328526$ 0.00328526 $ 0.00328526 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.64% Zmiana ceny (7D) -25.30% Zmiana ceny (7D) -25.30%

Aktualna cena Meso Finance (MESO) wynosi $0.00330991. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MESO wahał się między $ 0.00328526 a $ 0.00334038, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MESO w historii to $ 0.01036063, a najniższy to $ 0.00328526.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MESO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.64% w ciągu 24 godzin i o -25.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Meso Finance (MESO)

Kapitalizacja rynkowa $ 125.37K$ 125.37K $ 125.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Podaż w obiegu 37.88M 37.88M 37.88M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Meso Finance wynosi $ 125.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MESO w obiegu wynosi 37.88M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.31M.