Giełda MEXC / Cena krypto / Merry Christmas (MC) / Tokenomika / Tokenomika Merry Christmas (MC) Odkryj kluczowe informacje o Merry Christmas (MC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Merry Christmas (MC) Get ready for a Christmas that's out of this world, just like Elonmusk's SpaceX adventures, and a New Year that's as successful as DonaldTrump's presidential campaign. Cheers in advance! Santa leading the way, backed by his entourage of "Santa's helpers", this token is here to reward those who embrace the rebellious holiday spirit. This holiday season is all about SANTA. He's here to bring some spice to your crypto portfolio, with a sack full of surprises that even the North Pole can't handle! Instead of milk and cookies, he's here for the memes, the mayhem, and the moon-bound gains. Oficjalna strona internetowa: https://merrychristmassol.xyz/ Kup MC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Merry Christmas (MC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Merry Christmas (MC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.22K $ 32.22K $ 32.22K Całkowita podaż: $ 960.72M $ 960.72M $ 960.72M Podaż w obiegu: $ 960.72M $ 960.72M $ 960.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.22K $ 32.22K $ 32.22K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Merry Christmas (MC) Tokenomika Merry Christmas (MC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Merry Christmas (MC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMC tokenomikę, poznaj cenę tokena MCna żywo! Prognoza ceny MC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MC? Nasza strona z prognozami cen MC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.