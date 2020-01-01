Poznaj tokenomikę Merkle Trade (MKL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MKL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Merkle Trade (MKL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MKL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Merkle Trade (MKL) / Tokenomika / Tokenomika Merkle Trade (MKL) Odkryj kluczowe informacje o Merkle Trade (MKL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Merkle Trade (MKL) Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Oficjalna strona internetowa: https://merkle.trade/ Kup MKL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Merkle Trade (MKL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Merkle Trade (MKL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 35.15M $ 35.15M $ 35.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M Historyczne maksimum: $ 0.46655 $ 0.46655 $ 0.46655 Historyczne minimum: $ 0.053101 $ 0.053101 $ 0.053101 Aktualna cena: $ 0.074248 $ 0.074248 $ 0.074248 Dowiedz się więcej o cenie Merkle Trade (MKL) Tokenomika Merkle Trade (MKL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Merkle Trade (MKL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MKL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MKL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMKL tokenomikę, poznaj cenę tokena MKLna żywo! Prognoza ceny MKL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MKL? Nasza strona z prognozami cen MKL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MKL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.