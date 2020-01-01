Poznaj tokenomikę MeMusic (MMT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MMT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MeMusic (MMT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MMT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MeMusic (MMT) / Tokenomika / Tokenomika MeMusic (MMT) Odkryj kluczowe informacje o MeMusic (MMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MeMusic (MMT) MeMusic is working to establish AudioFi by enabling ListenToEarn and StreamToEarn MeMusic is working to establish AudioFi by enabling ListenToEarn and StreamToEarn Oficjalna strona internetowa: https://memusic.io Kup MMT teraz! Tokenomika i analiza cenowa MeMusic (MMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MeMusic (MMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 63.27K $ 63.27K $ 63.27K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 352.51M $ 352.51M $ 352.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 179.49K $ 179.49K $ 179.49K Historyczne maksimum: $ 0.03688519 $ 0.03688519 $ 0.03688519 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017949 $ 0.00017949 $ 0.00017949 Dowiedz się więcej o cenie MeMusic (MMT) Tokenomika MeMusic (MMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MeMusic (MMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMMT tokenomikę, poznaj cenę tokena MMTna żywo! Prognoza ceny MMT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MMT? Nasza strona z prognozami cen MMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MMT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.