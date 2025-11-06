GiełdaDEX+
Aktualna cena Memesis World to 0.01133386 USD. Śledź aktualizacje cen MEMS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEMS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Memesis World to 0.01133386 USD. Śledź aktualizacje cen MEMS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEMS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEMS

Informacje o cenie MEMS

Czym jest MEMS

Biała księga MEMS

Oficjalna strona internetowa MEMS

Tokenomika MEMS

Prognoza cen MEMS

Logo Memesis World

Cena Memesis World (MEMS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEMS do USD:

$0.01133386
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Memesis World (MEMS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:50:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Memesis World (MEMS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.01219792
$ 0.00798364
--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Memesis World (MEMS) wynosi $0.01133386. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMS w historii to $ 0.01219792, a najniższy to $ 0.00798364.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Memesis World (MEMS)

$ 5.89M
--
$ 11.33M
530.00M
999,999,777.848888
Obecna kapitalizacja rynkowa Memesis World wynosi $ 5.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMS w obiegu wynosi 530.00M, przy całkowitej podaży 999999777.848888. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.33M.

Historia ceny Memesis World (MEMS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Memesis World do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Memesis World do USD wyniosła $ +0.0005517980.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Memesis World do USD wyniosła $ +0.0014943751.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Memesis World do USD wyniosła $ +0.001161699376569355.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ +0.0005517980+4.87%
60 dni$ +0.0014943751+13.19%
90 dni$ +0.001161699376569355+11.42%

Co to jest Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Memesis World (MEMS)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Memesis World (w USD)

Jaka będzie wartość Memesis World (MEMS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Memesis World (MEMS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Memesis World.

Sprawdź teraz prognozę ceny Memesis World!

MEMS na lokalne waluty

Tokenomika Memesis World (MEMS)

Zrozumienie tokenomiki Memesis World (MEMS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEMSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Memesis World (MEMS)

Jaka jest dziś wartość Memesis World (MEMS)?
Aktualna cena MEMS w USD wynosi 0.01133386USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEMS do USD?
Aktualna cena MEMS w USD wynosi $ 0.01133386. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Memesis World?
Kapitalizacja rynkowa dla MEMS wynosi $ 5.89M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEMS w obiegu?
W obiegu MEMS znajduje się 530.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEMS?
MEMS osiąga ATH w wysokości 0.01219792 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEMS?
MEMS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00798364 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEMS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEMS wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEMS pójdzie wyżej?
MEMS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEMS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

