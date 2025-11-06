Informacje o cenie Memesis World (MEMS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01219792$ 0.01219792 $ 0.01219792 Najniższa cena $ 0.00798364$ 0.00798364 $ 0.00798364 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Memesis World (MEMS) wynosi $0.01133386. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMS w historii to $ 0.01219792, a najniższy to $ 0.00798364.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Memesis World (MEMS)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Podaż w obiegu 530.00M 530.00M 530.00M Całkowita podaż 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

Obecna kapitalizacja rynkowa Memesis World wynosi $ 5.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMS w obiegu wynosi 530.00M, przy całkowitej podaży 999999777.848888. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.33M.