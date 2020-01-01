Tokenomika Memeinator (MMTR)
Informacje o Memeinator (MMTR)
Memeinator (MMTR) is an innovative meme coin project designed to elevate the quality and engagement of the meme coin ecosystem. Inspired by the Terminator franchise, Memeinator aims to eliminate low-quality meme coins and set new standards for the industry. The project integrates gaming, NFTs, staking, and community participation to create a multifaceted platform for crypto enthusiasts.
Key features of Memeinator include:
Meme Warfare Game: A mobile game where players combat and eliminate inferior meme coins, promoting engagement and fun. NFT Collection: A series of unique NFTs inspired by the Terminator franchise, offering exclusive rewards and benefits. AI-Powered Memescanner: A tool utilizing artificial intelligence to identify and remove weak meme coins, ensuring a cleaner and more sustainable meme coin market. Staking: $MMTR token holders can stake their tokens to earn attractive rewards, incentivizing long-term participation and stability within the community.
The $MMTR token is used for participating in the game, purchasing NFTs, staking to earn rewards, and engaging in governance. Memeinator is committed to building a robust and dynamic community, leveraging advanced technology and strategic partnerships to drive innovation in the meme coin space.
Tokenomika i analiza cenowa Memeinator (MMTR)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Memeinator (MMTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Memeinator (MMTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Memeinator (MMTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MMTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MMTR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMMTR tokenomikę, poznaj cenę tokena MMTRna żywo!
Prognoza ceny MMTR
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MMTR? Nasza strona z prognozami cen MMTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.