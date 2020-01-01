Poznaj tokenomikę Memefi Toybox 404 (TOYBOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOYBOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Memefi Toybox 404 (TOYBOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOYBOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Memefi Toybox 404 (TOYBOX) Odkryj kluczowe informacje o Memefi Toybox 404 (TOYBOX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Memefi Toybox 404 (TOYBOX) MemeFi Club is a meme-styled gaming app, introducing tokenized divisible character ownership. $TOYBOX is the initial step in realizing the team's ambition to create deep liquidity GameFi assets, as well as the first ERC-404 to be integrated into gaming. MemeFi Club is a meme-styled gaming app, introducing tokenized divisible character ownership. $TOYBOX is the initial step in realizing the team's ambition to create deep liquidity GameFi assets, as well as the first ERC-404 to be integrated into gaming. Oficjalna strona internetowa: https://www.memefi.club Biała księga: https://whitepaper.memefi.club Kup TOYBOX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Memefi Toybox 404 (TOYBOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Memefi Toybox 404 (TOYBOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 8.89K $ 8.89K $ 8.89K Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 197.88K $ 197.88K $ 197.88K Historyczne maksimum: $ 181.18 $ 181.18 $ 181.18 Historyczne minimum: $ 6.1 $ 6.1 $ 6.1 Aktualna cena: $ 22.26 $ 22.26 $ 22.26 Dowiedz się więcej o cenie Memefi Toybox 404 (TOYBOX) Tokenomika Memefi Toybox 404 (TOYBOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Memefi Toybox 404 (TOYBOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOYBOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOYBOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOYBOX tokenomikę, poznaj cenę tokena TOYBOXna żywo! Prognoza ceny TOYBOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOYBOX? Nasza strona z prognozami cen TOYBOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOYBOX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.