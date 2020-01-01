Poznaj tokenomikę Memecoindao ($MEMES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $MEMES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Memecoindao ($MEMES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $MEMES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Memecoindao ($MEMES) / Tokenomika / Tokenomika Memecoindao ($MEMES) Odkryj kluczowe informacje o Memecoindao ($MEMES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Memecoindao ($MEMES) Our approach is about breaking down barriers, making sophisticated trading tools not just available, but easily navigable for everyone. We cater to all users, from those just starting out in DeFi to the deeply experienced traders, ensuring equitable access to advanced trading resources. Our approach is about breaking down barriers, making sophisticated trading tools not just available, but easily navigable for everyone. We cater to all users, from those just starting out in DeFi to the deeply experienced traders, ensuring equitable access to advanced trading resources. Oficjalna strona internetowa: https://www.memecoindao.ai/ Biała księga: https://www.memecoindao.ai/whitepaper/ Kup $MEMES teraz! Tokenomika i analiza cenowa Memecoindao ($MEMES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Memecoindao ($MEMES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.20K $ 33.20K $ 33.20K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.20K $ 33.20K $ 33.20K Historyczne maksimum: $ 0.01315986 $ 0.01315986 $ 0.01315986 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00033219 $ 0.00033219 $ 0.00033219 Dowiedz się więcej o cenie Memecoindao ($MEMES) Tokenomika Memecoindao ($MEMES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Memecoindao ($MEMES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $MEMES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $MEMES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$MEMES tokenomikę, poznaj cenę tokena $MEMESna żywo! Prognoza ceny $MEMES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $MEMES? Nasza strona z prognozami cen $MEMES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $MEMES już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.