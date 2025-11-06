GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Memecoin Sniping Solutions AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $MESSA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $MESSA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Memecoin Sniping Solutions AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $MESSA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $MESSA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o $MESSA

Informacje o cenie $MESSA

Czym jest $MESSA

Biała księga $MESSA

Oficjalna strona internetowa $MESSA

Tokenomika $MESSA

Prognoza cen $MESSA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Memecoin Sniping Solutions AI

Cena Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $MESSA do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:54:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.98%

+2.98%

Aktualna cena Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $MESSA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $MESSA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $MESSA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +2.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

--
----

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

999.08M
999.08M 999.08M

999,075,854.66977
999,075,854.66977 999,075,854.66977

Obecna kapitalizacja rynkowa Memecoin Sniping Solutions AI wynosi $ 5.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $MESSA w obiegu wynosi 999.08M, przy całkowitej podaży 999075854.66977. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.42K.

Historia ceny Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Memecoin Sniping Solutions AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Memecoin Sniping Solutions AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Memecoin Sniping Solutions AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Memecoin Sniping Solutions AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-13.31%
60 dni$ 0-21.22%
90 dni$ 0--

Co to jest Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

$MESSA is an AI-driven sniping solution for meme coin traders. It detects new token launches in real-time and executes trades with precision within milliseconds. By leveraging AI, $MESSA filters out low-quality tokens, predicts high-potential coins, and tracks market sentiment to make informed trades. It continuously adapts strategies based on historical data and live market conditions to maximize profits while minimizing risk.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Memecoin Sniping Solutions AI (w USD)

Jaka będzie wartość Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Memecoin Sniping Solutions AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Memecoin Sniping Solutions AI!

$MESSA na lokalne waluty

Tokenomika Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Zrozumienie tokenomiki Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $MESSAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Jaka jest dziś wartość Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)?
Aktualna cena $MESSA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $MESSA do USD?
Aktualna cena $MESSA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Memecoin Sniping Solutions AI?
Kapitalizacja rynkowa dla $MESSA wynosi $ 5.42K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $MESSA w obiegu?
W obiegu $MESSA znajduje się 999.08M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $MESSA?
$MESSA osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $MESSA?
$MESSA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $MESSA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $MESSA wynosi -- USD.
Czy w tym roku $MESSA pójdzie wyżej?
$MESSA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $MESSA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:54:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,080.03
$103,080.03$103,080.03

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.44
$3,378.44$3,378.44

-0.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.96
$158.96$158.96

-0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.97
$1,477.97$1,477.97

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,080.03
$103,080.03$103,080.03

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.44
$3,378.44$3,378.44

-0.59%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3261
$2.3261$2.3261

+2.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.96
$158.96$158.96

-0.97%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0832
$1.0832$1.0832

-0.18%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000726
$0.0000000726$0.0000000726

+380.79%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2207
$0.2207$0.2207

+341.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007006
$0.000007006$0.000007006

+271.08%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004453
$0.000000000000000000004453$0.000000000000000000004453

+102.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24470
$0.24470$0.24470

+93.02%