Informacje o Meme Index (MEMEX) Meme Index is a revolutionary crypto platform addressing three major challenges in the market: portfolio fragmentation, limited community involvement, and lack of trust. By introducing unified crypto baskets for diversified investments, community-driven governance mechanisms, and robust security through audited smart contracts, Meme Index offers a transparent, inclusive, and userfriendly solution. This whitepaper outlines the project's vision, roadmap, tokenomics, and technical foundations. Oficjalna strona internetowa: https://memeindex.com/ Tokenomika i analiza cenowa Meme Index (MEMEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meme Index (MEMEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 15.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.40M Historyczne maksimum: $ 0.00526818 Historyczne minimum: $ 0.00013492 Aktualna cena: $ 0.0003605 Tokenomika Meme Index (MEMEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Meme Index (MEMEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEMEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEMEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.