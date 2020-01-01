Poznaj tokenomikę MEME CUP (MEMECUP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEMECUP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MEME CUP (MEMECUP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEMECUP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MEME CUP (MEMECUP) / Tokenomika / Tokenomika MEME CUP (MEMECUP) Odkryj kluczowe informacje o MEME CUP (MEMECUP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MEME CUP (MEMECUP) LET THE MEMES BEGIN!! Imagine a world where every digital transaction feels like scoring a winning goal and every meme is a golden ticket. With MemeCup, you're not just investing; you're diving into a meme-filled, football-crazed adventure. Get ready to laugh, cheer, and trade your way to crypto greatness with Meme Cup! What is Meme Cup? Welcome to $MEMECUP, the ultimate celebration of the Euro Cup 2024! Witness Europe's finest soccer players compete for the legendary trophy while immersing yourself in our top-tier meme project. Join the excitement as meme enthusiasts clash in our Telegram game, battling for the coveted number one spot. Experience the perfect fusion of world-class soccer and meme culture with $MEMECUP! LET THE MEMES BEGIN!! Imagine a world where every digital transaction feels like scoring a winning goal and every meme is a golden ticket. With MemeCup, you're not just investing; you're diving into a meme-filled, football-crazed adventure. Get ready to laugh, cheer, and trade your way to crypto greatness with Meme Cup! What is Meme Cup? Welcome to $MEMECUP, the ultimate celebration of the Euro Cup 2024! Witness Europe's finest soccer players compete for the legendary trophy while immersing yourself in our top-tier meme project. Join the excitement as meme enthusiasts clash in our Telegram game, battling for the coveted number one spot. Experience the perfect fusion of world-class soccer and meme culture with $MEMECUP! Oficjalna strona internetowa: https://MemeCup.io Kup MEMECUP teraz! Tokenomika i analiza cenowa MEME CUP (MEMECUP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MEME CUP (MEMECUP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Historyczne maksimum: $ 0.0031372 $ 0.0031372 $ 0.0031372 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie MEME CUP (MEMECUP) Tokenomika MEME CUP (MEMECUP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MEME CUP (MEMECUP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEMECUP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEMECUP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEMECUP tokenomikę, poznaj cenę tokena MEMECUPna żywo! Prognoza ceny MEMECUP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEMECUP? Nasza strona z prognozami cen MEMECUP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEMECUP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.