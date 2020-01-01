Poznaj tokenomikę Meme Coin Millionaire ($RICH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $RICH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Meme Coin Millionaire ($RICH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $RICH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Meme Coin Millionaire ($RICH)

Meme Coin Millionaires will emerge—it's not just a trend, it's a lifestyle. Everyone dreams of wealth, and in the world of meme coins, that dream could become reality. But it's more than just wanting to be rich; it's about taking bold risks, seizing the right moment, and believing in the power of decentralized finance. The future belongs to those who dare to dive in. Are you ready to take the plunge and join the movement?

Oficjalna strona internetowa: https://richsolana.com/

Tokenomika i analiza cenowa Meme Coin Millionaire ($RICH)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meme Coin Millionaire ($RICH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 257.84K
Całkowita podaż: $ 999.74M
Podaż w obiegu: $ 999.74M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 257.84K
Historyczne maksimum: $ 0.00586383
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00025791

Tokenomika Meme Coin Millionaire ($RICH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Meme Coin Millionaire ($RICH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $RICH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $RICH.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.