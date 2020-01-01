Poznaj tokenomikę member (MEMBER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEMBER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę member (MEMBER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEMBER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / member (MEMBER) / Tokenomika / Tokenomika member (MEMBER) Odkryj kluczowe informacje o member (MEMBER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o member (MEMBER) member is an erc20 meme token deployed by gami.eth on base. as a token on base, the vision for member, is that it also serves as a base token. for example, $member = base token, while /member = "base token." ideally it's utilised as a platform, on which the community can conduct any number of experiments denominated in member. a brief but detailed project overview is publish here and covers everything you need to know: https://member.clinic/about/ Oficjalna strona internetowa: https://member.clinic/ Biała księga: https://member.clinic/about/ Tokenomika i analiza cenowa member (MEMBER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla member (MEMBER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 4.03B Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.38K Historyczne maksimum: $ 0.00129152 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika member (MEMBER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki member (MEMBER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEMBER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEMBER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.