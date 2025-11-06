GiełdaDEX+
Aktualna cena Mei Solutions to 0.00150138 USD. Śledź aktualizacje cen MEI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEI łatwo w MEXC już teraz.

Cena Mei Solutions (MEI)

Aktualna cena 1 MEI do USD:

$0.00150138
$0.00150138$0.00150138
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Mei Solutions (MEI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:54:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Mei Solutions (MEI) (USD)

Aktualna cena Mei Solutions (MEI) wynosi $0.00150138. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEI w historii to $ 0.643024, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mei Solutions (MEI)

$ 8.76K
$ 8.76K$ 8.76K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

5.84M
5.84M 5.84M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mei Solutions wynosi $ 8.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEI w obiegu wynosi 5.84M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.50M.

Historia ceny Mei Solutions (MEI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mei Solutions do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mei Solutions do USD wyniosła $ -0.0011780974.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mei Solutions do USD wyniosła $ +0.0008464939.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mei Solutions do USD wyniosła $ -0.00549933920100084.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0011780974-78.46%
60 dni$ +0.0008464939+56.38%
90 dni$ -0.00549933920100084-78.55%

Co to jest Mei Solutions (MEI)

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Mei Solutions (w USD)

Jaka będzie wartość Mei Solutions (MEI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mei Solutions (MEI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mei Solutions.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mei Solutions!

MEI na lokalne waluty

Tokenomika Mei Solutions (MEI)

Zrozumienie tokenomiki Mei Solutions (MEI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mei Solutions (MEI)

Jaka jest dziś wartość Mei Solutions (MEI)?
Aktualna cena MEI w USD wynosi 0.00150138USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEI do USD?
Aktualna cena MEI w USD wynosi $ 0.00150138. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mei Solutions?
Kapitalizacja rynkowa dla MEI wynosi $ 8.76K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEI w obiegu?
W obiegu MEI znajduje się 5.84M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEI?
MEI osiąga ATH w wysokości 0.643024 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEI?
MEI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEI wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEI pójdzie wyżej?
MEI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Mei Solutions (MEI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

