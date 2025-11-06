Cena Mei Solutions (MEI)
Aktualna cena Mei Solutions (MEI) wynosi $0.00150138. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEI w historii to $ 0.643024, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MEI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Mei Solutions wynosi $ 8.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEI w obiegu wynosi 5.84M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.50M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mei Solutions do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mei Solutions do USD wyniosła $ -0.0011780974.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mei Solutions do USD wyniosła $ +0.0008464939.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mei Solutions do USD wyniosła $ -0.00549933920100084.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|--
|30 Dni
|$ -0.0011780974
|-78.46%
|60 dni
|$ +0.0008464939
|+56.38%
|90 dni
|$ -0.00549933920100084
|-78.55%
Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.
Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.
