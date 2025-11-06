Informacje o cenie Mei Solutions (MEI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.643024$ 0.643024 $ 0.643024 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Mei Solutions (MEI) wynosi $0.00150138. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEI w historii to $ 0.643024, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mei Solutions (MEI)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Podaż w obiegu 5.84M 5.84M 5.84M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Mei Solutions wynosi $ 8.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEI w obiegu wynosi 5.84M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.50M.