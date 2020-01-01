Poznaj tokenomikę meh on TON (MEH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę meh on TON (MEH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o meh on TON (MEH) A community-driven token on TON blockchain for those who don't care about what others think. Originally a simple meme coin, it has now attracted a strong base of supporters, giving it the potential to expand further. A community-driven token on TON blockchain for those who don't care about what others think. Originally a simple meme coin, it has now attracted a strong base of supporters, giving it the potential to expand further. Oficjalna strona internetowa: https://meh.promo Kup MEH teraz! Tokenomika i analiza cenowa meh on TON (MEH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla meh on TON (MEH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.83K $ 56.83K $ 56.83K Historyczne maksimum: $ 0.00221265 $ 0.00221265 $ 0.00221265 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie meh on TON (MEH) Tokenomika meh on TON (MEH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki meh on TON (MEH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEH tokenomikę, poznaj cenę tokena MEHna żywo! Prognoza ceny MEH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEH? Nasza strona z prognozami cen MEH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.