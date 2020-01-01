Poznaj tokenomikę Meeds DAO (MEED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Meeds DAO (MEED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Meeds DAO (MEED) / Tokenomika / Tokenomika Meeds DAO (MEED) Odkryj kluczowe informacje o Meeds DAO (MEED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Meeds DAO (MEED) Promote employee recognition & happiness at work. Promote employee recognition & happiness at work. Oficjalna strona internetowa: https://www.meeds.io/ Kup MEED teraz! Tokenomika i analiza cenowa Meeds DAO (MEED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meeds DAO (MEED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Całkowita podaż: $ 22.75M $ 22.75M $ 22.75M Podaż w obiegu: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Historyczne maksimum: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Historyczne minimum: $ 0.03155037 $ 0.03155037 $ 0.03155037 Aktualna cena: $ 0.084996 $ 0.084996 $ 0.084996 Dowiedz się więcej o cenie Meeds DAO (MEED) Tokenomika Meeds DAO (MEED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Meeds DAO (MEED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEED tokenomikę, poznaj cenę tokena MEEDna żywo! Prognoza ceny MEED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEED? Nasza strona z prognozami cen MEED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEED już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.