Aktualna cena Medjed to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MEDJED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEDJED łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEDJED

Informacje o cenie MEDJED

Czym jest MEDJED

Oficjalna strona internetowa MEDJED

Tokenomika MEDJED

Prognoza cen MEDJED

Cena Medjed (MEDJED)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEDJED do USD:

+1.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Medjed (MEDJED) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:54:17 (UTC+8)

Informacje o cenie Medjed (MEDJED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+1.37%

-21.52%

-21.52%

Aktualna cena Medjed (MEDJED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEDJED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEDJED w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEDJED zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.37% w ciągu 24 godzin i o -21.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Medjed (MEDJED)

Obecna kapitalizacja rynkowa Medjed wynosi $ 7.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEDJED w obiegu wynosi 988.44M, przy całkowitej podaży 988439455.089865. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.70K.

Historia ceny Medjed (MEDJED) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Medjed do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Medjed do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Medjed do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Medjed do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.37%
30 Dni$ 0-46.10%
60 dni$ 0-93.13%
90 dni$ 0--

Co to jest Medjed (MEDJED)

Medjed is the oldest meme in history, dating all the way back to around 1550 BCE. It appears in the Egyptian Book of the Dead as a strange figure with just eyes and feet poking out from under what looks like a floating sheet. It's described as a mysterious god who "strikes down enemies" and "cannot be seen". Thousands of years later, Medjed unexpectedly blew up in Japan after being featured in an exhibition. People fell in love with its simple, funny design. Since then, it has gained a huge normie cult following. There’s cosplay, fan art, merch, and even appearances in anime and video games. Now it's been tokenized and it's also a community-driven memecoin on the Solana blockchain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Medjed (MEDJED)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Medjed (w USD)

Jaka będzie wartość Medjed (MEDJED) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Medjed (MEDJED) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Medjed.

Sprawdź teraz prognozę ceny Medjed!

MEDJED na lokalne waluty

Tokenomika Medjed (MEDJED)

Zrozumienie tokenomiki Medjed (MEDJED) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEDJEDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Medjed (MEDJED)

Jaka jest dziś wartość Medjed (MEDJED)?
Aktualna cena MEDJED w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEDJED do USD?
Aktualna cena MEDJED w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Medjed?
Kapitalizacja rynkowa dla MEDJED wynosi $ 7.70K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEDJED w obiegu?
W obiegu MEDJED znajduje się 988.44M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEDJED?
MEDJED osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEDJED?
MEDJED zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEDJED?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEDJED wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEDJED pójdzie wyżej?
MEDJED może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEDJED, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:54:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Medjed (MEDJED)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

