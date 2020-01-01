Poznaj tokenomikę Matt Furie (MATT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MATT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Matt Furie (MATT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MATT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Matt Furie (MATT) / Tokenomika / Tokenomika Matt Furie (MATT) Odkryj kluczowe informacje o Matt Furie (MATT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Matt Furie (MATT) $MATT is a unique digital token portrayed by his HEDZ artwork. It's created to honor the exceptional talent of Matt Furie, with unique contract 0x790814. Matt Furie (born August 14, 1979) is the creator of the Boy's Club comic series, which includes many popular internet memes like Pepe, Brett, Andy, and Landwolf. Matt Furie's combination of artistic brilliance, cultural impact, resilience, and genuine approach to his work and fans makes him an extraordinary figure in the world of art and internet culture. LP Burned + Contract renounced + Taxes 0/0 Oficjalna strona internetowa: https://matt0x79.com/ Kup MATT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Matt Furie (MATT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Matt Furie (MATT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 294.39K $ 294.39K $ 294.39K Całkowita podaż: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Podaż w obiegu: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 294.39K $ 294.39K $ 294.39K Historyczne maksimum: $ 0.00002473 $ 0.00002473 $ 0.00002473 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Matt Furie (MATT) Tokenomika Matt Furie (MATT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Matt Furie (MATT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MATT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MATT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMATT tokenomikę, poznaj cenę tokena MATTna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.