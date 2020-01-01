Poznaj tokenomikę Matr1x Fire (FIRE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FIRE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Matr1x Fire (FIRE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FIRE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Matr1x Fire (FIRE) / Tokenomika / Tokenomika Matr1x Fire (FIRE) Odkryj kluczowe informacje o Matr1x Fire (FIRE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Matr1x Fire (FIRE) Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE. Oficjalna strona internetowa: https://matr1x.io/ Biała księga: https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper/ Tokenomika i analiza cenowa Matr1x Fire (FIRE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Matr1x Fire (FIRE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 158.77K Całkowita podaż: $ 965.65M Podaż w obiegu: $ 66.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.30M Historyczne maksimum: $ 2.35 Historyczne minimum: $ 0.00151012 Aktualna cena: $ 0.00237921 Tokenomika Matr1x Fire (FIRE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Matr1x Fire (FIRE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FIRE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FIRE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.