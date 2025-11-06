Informacje o cenie Mastercard xStock (MAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 549.39 $ 549.39 $ 549.39 Minimum 24h $ 555.38 $ 555.38 $ 555.38 Maksimum 24h Minimum 24h $ 549.39$ 549.39 $ 549.39 Maksimum 24h $ 555.38$ 555.38 $ 555.38 Historyczne maksimum $ 616.08$ 616.08 $ 616.08 Najniższa cena $ 540.17$ 540.17 $ 540.17 Zmiana ceny (1H) +0.20% Zmiana ceny (1D) +0.39% Zmiana ceny (7D) +0.04% Zmiana ceny (7D) +0.04%

Aktualna cena Mastercard xStock (MAX) wynosi $554.57. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAX wahał się między $ 549.39 a $ 555.38, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAX w historii to $ 616.08, a najniższy to $ 540.17.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAX zmieniły się o +0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +0.39% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mastercard xStock (MAX)

Kapitalizacja rynkowa $ 163.46K$ 163.46K $ 163.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.67M$ 11.67M $ 11.67M Podaż w obiegu 294.76 294.76 294.76 Całkowita podaż 21,050.41894800876 21,050.41894800876 21,050.41894800876

Obecna kapitalizacja rynkowa Mastercard xStock wynosi $ 163.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAX w obiegu wynosi 294.76, przy całkowitej podaży 21050.41894800876. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.67M.