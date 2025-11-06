GiełdaDEX+
Aktualna cena Mastercard xStock to 554.57 USD. Śledź aktualizacje cen MAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAX łatwo w MEXC już teraz.

Cena Mastercard xStock (MAX)

Aktualna cena 1 MAX do USD:

$554.57
+0.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Mastercard xStock (MAX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:53:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Mastercard xStock (MAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 549.39
Minimum 24h
$ 555.38
Maksimum 24h

$ 549.39
$ 555.38
$ 616.08
$ 540.17
+0.20%

+0.39%

+0.04%

+0.04%

Aktualna cena Mastercard xStock (MAX) wynosi $554.57. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAX wahał się między $ 549.39 a $ 555.38, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAX w historii to $ 616.08, a najniższy to $ 540.17.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAX zmieniły się o +0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +0.39% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mastercard xStock (MAX)

$ 163.46K
--
$ 11.67M
294.76
21,050.41894800876
Obecna kapitalizacja rynkowa Mastercard xStock wynosi $ 163.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAX w obiegu wynosi 294.76, przy całkowitej podaży 21050.41894800876. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.67M.

Historia ceny Mastercard xStock (MAX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mastercard xStock do USD wyniosła $ +2.17.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mastercard xStock do USD wyniosła $ -20.8527193120.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mastercard xStock do USD wyniosła $ -27.9646913630.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mastercard xStock do USD wyniosła $ -6.0236526787824.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +2.17+0.39%
30 Dni$ -20.8527193120-3.76%
60 dni$ -27.9646913630-5.04%
90 dni$ -6.0236526787824-1.07%

Co to jest Mastercard xStock (MAX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Mastercard xStock (MAX)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Mastercard xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Mastercard xStock (MAX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mastercard xStock (MAX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mastercard xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mastercard xStock!

MAX na lokalne waluty

Tokenomika Mastercard xStock (MAX)

Zrozumienie tokenomiki Mastercard xStock (MAX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mastercard xStock (MAX)

Jaka jest dziś wartość Mastercard xStock (MAX)?
Aktualna cena MAX w USD wynosi 554.57USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAX do USD?
Aktualna cena MAX w USD wynosi $ 554.57. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mastercard xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla MAX wynosi $ 163.46K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAX w obiegu?
W obiegu MAX znajduje się 294.76 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAX?
MAX osiąga ATH w wysokości 616.08 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAX?
MAX zaliczył cenę ATL w wysokości 540.17 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAX wynosi -- USD.
Czy w tym roku MAX pójdzie wyżej?
MAX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:53:22 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,111.71
$3,379.31
$158.98
$1.0000
$1,477.93
$103,111.71
$3,379.31
$2.3270
$158.98
$1.0847
