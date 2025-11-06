GiełdaDEX+
Aktualna cena Massa Bridged BTC to 103,062 USD. Śledź aktualizacje cen WBTC.E do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WBTC.E łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 WBTC.E do USD:

mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Massa Bridged BTC (WBTC.E) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:53:07 (UTC+8)

Informacje o cenie Massa Bridged BTC (WBTC.E) (USD)

Aktualna cena Massa Bridged BTC (WBTC.E) wynosi $103,062. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WBTC.E wahał się między $ 102,197 a $ 103,686, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WBTC.E w historii to $ 212,430, a najniższy to $ 95,551.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WBTC.E zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.04% w ciągu 24 godzin i o -6.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Obecna kapitalizacja rynkowa Massa Bridged BTC wynosi $ 20.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WBTC.E w obiegu wynosi 0.20, przy całkowitej podaży 0.2. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.61K.

Historia ceny Massa Bridged BTC (WBTC.E) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Massa Bridged BTC do USD wyniosła $ -50.1114904266.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Massa Bridged BTC do USD wyniosła $ -15,625.3019634000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Massa Bridged BTC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Massa Bridged BTC do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -50.1114904266-0.04%
30 Dni$ -15,625.3019634000-15.16%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Massa Bridged BTC (w USD)

Jaka będzie wartość Massa Bridged BTC (WBTC.E) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Massa Bridged BTC (WBTC.E) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Massa Bridged BTC.

Sprawdź teraz prognozę ceny Massa Bridged BTC!

WBTC.E na lokalne waluty

Tokenomika Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Zrozumienie tokenomiki Massa Bridged BTC (WBTC.E) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WBTC.Ejuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Jaka jest dziś wartość Massa Bridged BTC (WBTC.E)?
Aktualna cena WBTC.E w USD wynosi 103,062USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WBTC.E do USD?
Aktualna cena WBTC.E w USD wynosi $ 103,062. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Massa Bridged BTC?
Kapitalizacja rynkowa dla WBTC.E wynosi $ 20.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WBTC.E w obiegu?
W obiegu WBTC.E znajduje się 0.20 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WBTC.E?
WBTC.E osiąga ATH w wysokości 212,430 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WBTC.E?
WBTC.E zaliczył cenę ATL w wysokości 95,551 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WBTC.E?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WBTC.E wynosi -- USD.
Czy w tym roku WBTC.E pójdzie wyżej?
WBTC.E może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WBTC.E, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

