Informacje o cenie Massa Bridged BTC (WBTC.E) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 102,197 $ 102,197 $ 102,197 Minimum 24h $ 103,686 $ 103,686 $ 103,686 Maksimum 24h Minimum 24h $ 102,197$ 102,197 $ 102,197 Maksimum 24h $ 103,686$ 103,686 $ 103,686 Historyczne maksimum $ 212,430$ 212,430 $ 212,430 Najniższa cena $ 95,551$ 95,551 $ 95,551 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -0.04% Zmiana ceny (7D) -6.37% Zmiana ceny (7D) -6.37%

Aktualna cena Massa Bridged BTC (WBTC.E) wynosi $103,062. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WBTC.E wahał się między $ 102,197 a $ 103,686, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WBTC.E w historii to $ 212,430, a najniższy to $ 95,551.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WBTC.E zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.04% w ciągu 24 godzin i o -6.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Kapitalizacja rynkowa $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K Podaż w obiegu 0.20 0.20 0.20 Całkowita podaż 0.2 0.2 0.2

Obecna kapitalizacja rynkowa Massa Bridged BTC wynosi $ 20.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WBTC.E w obiegu wynosi 0.20, przy całkowitej podaży 0.2. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.61K.