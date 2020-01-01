Poznaj tokenomikę Mascot of the Unholy Year (BUIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mascot of the Unholy Year (BUIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Mascot of the Unholy Year (BUIO) Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Oficjalna strona internetowa: https://www.buio.family/ Kup BUIO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Mascot of the Unholy Year (BUIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mascot of the Unholy Year (BUIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K Całkowita podaż: $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M Podaż w obiegu: $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.29K $ 11.29K $ 11.29K Historyczne maksimum: $ 0.00147866 $ 0.00147866 $ 0.00147866 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Mascot of the Unholy Year (BUIO) Tokenomika Mascot of the Unholy Year (BUIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mascot of the Unholy Year (BUIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUIO tokenomikę, poznaj cenę tokena BUIOna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.