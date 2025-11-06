GiełdaDEX+
Aktualna cena mascot of the trenches to 0.0002267 USD. Śledź aktualizacje cen RUG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RUG łatwo w MEXC już teraz.

Cena mascot of the trenches (RUG)

Aktualna cena 1 RUG do USD:

$0.00022569
$0.00022569
+22.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
mascot of the trenches (RUG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:53:00 (UTC+8)

Informacje o cenie mascot of the trenches (RUG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00017657
$ 0.00017657
Minimum 24h
$ 0.00023242
$ 0.00023242
Maksimum 24h

$ 0.00017657
$ 0.00017657

$ 0.00023242
$ 0.00023242

$ 0.00055759
$ 0.00055759

$ 0.00001857
$ 0.00001857

-0.45%

+23.32%

+70.89%

+70.89%

Aktualna cena mascot of the trenches (RUG) wynosi $0.0002267. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RUG wahał się między $ 0.00017657 a $ 0.00023242, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RUG w historii to $ 0.00055759, a najniższy to $ 0.00001857.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RUG zmieniły się o -0.45% w ciągu ostatniej godziny, o +23.32% w ciągu 24 godzin i o +70.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o mascot of the trenches (RUG)

$ 227.97K
$ 227.97K

--
--

$ 227.97K
$ 227.97K

999.11M
999.11M

999,111,519.53526
999,111,519.53526

Obecna kapitalizacja rynkowa mascot of the trenches wynosi $ 227.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RUG w obiegu wynosi 999.11M, przy całkowitej podaży 999111519.53526. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 227.97K.

Historia ceny mascot of the trenches (RUG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny mascot of the trenches do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny mascot of the trenches do USD wyniosła $ +0.0012019293.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny mascot of the trenches do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny mascot of the trenches do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+23.32%
30 Dni$ +0.0012019293+530.18%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest mascot of the trenches (RUG)

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla mascot of the trenches (RUG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny mascot of the trenches (w USD)

Jaka będzie wartość mascot of the trenches (RUG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w mascot of the trenches (RUG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla mascot of the trenches.

Sprawdź teraz prognozę ceny mascot of the trenches!

RUG na lokalne waluty

Tokenomika mascot of the trenches (RUG)

Zrozumienie tokenomiki mascot of the trenches (RUG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RUGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące mascot of the trenches (RUG)

Jaka jest dziś wartość mascot of the trenches (RUG)?
Aktualna cena RUG w USD wynosi 0.0002267USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RUG do USD?
Aktualna cena RUG w USD wynosi $ 0.0002267. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa mascot of the trenches?
Kapitalizacja rynkowa dla RUG wynosi $ 227.97K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RUG w obiegu?
W obiegu RUG znajduje się 999.11M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RUG?
RUG osiąga ATH w wysokości 0.00055759 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RUG?
RUG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001857 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RUG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RUG wynosi -- USD.
Czy w tym roku RUG pójdzie wyżej?
RUG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RUG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:53:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe mascot of the trenches (RUG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,071.34

$3,377.21

$158.91

$1.0000

$1,478.00

$103,071.34

$3,377.21

$2.3263

$158.91

$1.0833

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000726

$0.2205

$0.000007006

$0.000000000000000000004453

$0.24747

