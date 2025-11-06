Informacje o cenie mascot of the trenches (RUG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00017657 $ 0.00017657 $ 0.00017657 Minimum 24h $ 0.00023242 $ 0.00023242 $ 0.00023242 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00017657$ 0.00017657 $ 0.00017657 Maksimum 24h $ 0.00023242$ 0.00023242 $ 0.00023242 Historyczne maksimum $ 0.00055759$ 0.00055759 $ 0.00055759 Najniższa cena $ 0.00001857$ 0.00001857 $ 0.00001857 Zmiana ceny (1H) -0.45% Zmiana ceny (1D) +23.32% Zmiana ceny (7D) +70.89% Zmiana ceny (7D) +70.89%

Aktualna cena mascot of the trenches (RUG) wynosi $0.0002267. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RUG wahał się między $ 0.00017657 a $ 0.00023242, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RUG w historii to $ 0.00055759, a najniższy to $ 0.00001857.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RUG zmieniły się o -0.45% w ciągu ostatniej godziny, o +23.32% w ciągu 24 godzin i o +70.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o mascot of the trenches (RUG)

Kapitalizacja rynkowa $ 227.97K$ 227.97K $ 227.97K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 227.97K$ 227.97K $ 227.97K Podaż w obiegu 999.11M 999.11M 999.11M Całkowita podaż 999,111,519.53526 999,111,519.53526 999,111,519.53526

Obecna kapitalizacja rynkowa mascot of the trenches wynosi $ 227.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RUG w obiegu wynosi 999.11M, przy całkowitej podaży 999111519.53526. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 227.97K.