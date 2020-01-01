Tokenomika Marvin Inu (MARVIN)

Odkryj kluczowe informacje o Marvin Inu (MARVIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Marvin Inu (MARVIN)

Fluffy Fun with MarVin

MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.

Innovative Investment

Big Growth Potential

Dynamic Mechanism

Global Community

Exciting Events

Elon's Favorite Pup

Stray Dog Rescue Fund

Oficjalna strona internetowa:
https://marvincoin.com/

Tokenomika i analiza cenowa Marvin Inu (MARVIN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Marvin Inu (MARVIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 409.86K
Całkowita podaż:
$ 420.69B
Podaż w obiegu:
$ 420.69B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 409.86K
Historyczne maksimum:
$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika Marvin Inu (MARVIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Marvin Inu (MARVIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MARVIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MARVIN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMARVIN tokenomikę, poznaj cenę tokena MARVINna żywo!

Prognoza ceny MARVIN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MARVIN? Nasza strona z prognozami cen MARVIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.